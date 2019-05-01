ФИФА пожелала Касильясу скорейшего выздоровления

ФИФА в официальном твиттере пожелала скорейшего выздоровления голкиперу "Порту" Икеру Касильясу.Игрок перенес сердечный приступ во время утренней тренировки в среду, 1 мая."Желаем тебе скорейшего выздоровления, чемпион. Поправляйся поскорее", – говорится в сообщении пресс-службы ФИФА.Тренировочное занятие было оперативно прервано для оказания помощи игроку, который в настоящее время находится в больнице Порту. Сейчас Касильяс в стабильном состоянии, проблема с сердцем решена.Касильяс выступает за "Порту" с 2015 года. Он выиграл чемпионат и Суперкубок Португалии. Ранее он долгое время выступал за "Реал".