Россия РПЛ 2018/19
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
15:18
Дом игрока "Барсы" Артура ограбили во время матча с "Ливерпулем", его брату угрожали убийством
Дом игрока "Барсы" Артура ограбили во время матча с "Ливерпулем", его брату угрожали убийством
12:42
Единственная возможность выиграть что-нибудь для буксующих лондонских клубов. Теперь - Лига Европы
Единственная возможность выиграть что-нибудь для буксующих лондонских клубов. Теперь - Лига Европы
11:50
Жозе Моуринью: в новом клубе я хотел бы получить такую же поддержку, которая есть у Клоппа и Гвардиолы (1)
Жозе Моуринью: в новом клубе я хотел бы получить такую же поддержку, которая есть у Клоппа и Гвардиолы (1)
07:34
Игрок "Ренна" стал первым футболистом 2002 года рождения, вышедшим в стартовом составе в топ-5 чемпионатах Европы
Игрок "Ренна" стал первым футболистом 2002 года рождения, вышедшим в стартовом составе в топ-5 чемпионатах Европы
Жозе Моуринью высказался об инфаркте Касильяса
Знаменитый португальский футбольный специалист Жозе Моуринью высказался относительно новости о сердечном приступе вратаря "Порту" испанца Икера Касильяса, передает RT.
1 мая на тренировке команды вратарь почувствовал недомогание. Врачи клуба решили отправить футболиста в один из городских госпиталей, где позже была проведена операция. В данный момент жизни испанца ничто не угрожает.
"Я сразу же обратился в "Порту". У клуба прекрасный медицинский департамент, Икер будет в хороших руках", - заявил тренер.
Он также добавил, что все их недоговоренности с Касильясом остались в прошлом.
"Некоторое время назад у нас были разногласия, но к настоящему времени сохранились хорошие отношения", - отметил Моуринью.
1 мая на тренировке команды вратарь почувствовал недомогание. Врачи клуба решили отправить футболиста в один из городских госпиталей, где позже была проведена операция. В данный момент жизни испанца ничто не угрожает.
"Я сразу же обратился в "Порту". У клуба прекрасный медицинский департамент, Икер будет в хороших руках", - заявил тренер.
Он также добавил, что все их недоговоренности с Касильясом остались в прошлом.
"Некоторое время назад у нас были разногласия, но к настоящему времени сохранились хорошие отношения", - отметил Моуринью.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.