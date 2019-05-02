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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 26 36
8 Ростов 26 36
9 Ахмат 26 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 26 32
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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Жозе Моуринью высказался об инфаркте Касильяса

Знаменитый португальский футбольный специалист Жозе Моуринью высказался относительно новости о сердечном приступе вратаря "Порту" испанца Икера Касильяса, передает RT.

1 мая на тренировке команды вратарь почувствовал недомогание. Врачи клуба решили отправить футболиста в один из городских госпиталей, где позже была проведена операция. В данный момент жизни испанца ничто не угрожает.

"Я сразу же обратился в "Порту". У клуба прекрасный медицинский департамент, Икер будет в хороших руках", - заявил тренер.

Он также добавил, что все их недоговоренности с Касильясом остались в прошлом.

"Некоторое время назад у нас были разногласия, но к настоящему времени сохранились хорошие отношения", - отметил Моуринью.
Теги: Моуринью Касильяс Порту
Сегодня, 16:05
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