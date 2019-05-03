Нидерланды Эредивизи 2018/19 
Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Аякс
ПСВ Эйдховен
Фейеноорд
АЗ Алкмаар
Утрехт
Хераклес
Витесс
Виллем II
Гронинген
Ден Хааг
Херенвен
ВВВ-Венло
Зволле
Фортуна С
Эммен
Де Графсхап
Эксельсиор
НАК Бреда
Нидерланды Эредивизи 2018/19 
Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Аякс 32 80
2 ПСВ Эйдховен 32 80
3 Фейеноорд 32 62
4 АЗ Алкмаар 32 55
5 Утрехт 32 50
6 Хераклес 32 48
7 Витесс 32 47
8 Виллем II 32 44
9 Гронинген 31 42
10 Ден Хааг 32 39
11 Херенвен 32 38
12 ВВВ-Венло 32 38
13 Зволле 31 35
14 Фортуна С 32 34
15 Эммен 32 32
16 Де Графсхап 32 29
17 Эксельсиор 32 27
18 НАК Бреда 32 22
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Мартин Эдегор признан лучшим игроком чемпионата Голландии в апреле

Полузащитник "Витесса" Мартин Эдегор признан лучшим игроком чемпионата Голландии в апреле, передает пресс-служба Эредивизи.

В апреле 20-летний норвежец забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи. Мартин также был лучшим в Голландии в апреле по числу попыток дриблинга (58) и созданных голевых шансов (18).
Теги: Эдегор Витесс
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