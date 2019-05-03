Полузащитник "Витесса" Мартин Эдегор признан лучшим игроком чемпионата Голландии в апреле, передает пресс-служба Эредивизи.В апреле 20-летний норвежец забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи. Мартин также был лучшим в Голландии в апреле по числу попыток дриблинга (58) и созданных голевых шансов (18).