"Бенфика" намерена подписать новый контракт с полузащитником Жоау Фелишем

"Бенфика" хочет продлить соглашение с полузащитником Жоау Фелишем, информирует A Bolа.По новому соглашению зарплата 19-летнего португальца составит 2,5 миллиона евро за сезон. Он станет самым высокооплачиваемым игроком в клубе.В этом сезоне Фелиш сыграл в 41 матче во всех турнирах, забил 18 голов и сделал 11 голевых передач.