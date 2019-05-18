Гильерме Очоа покинет "Стандард" летом

Голкипер Гильермо Очоа после матча с "Брюгге" сообщил, что больше не видит своего будущего в "Стандарде".Мексиканец с 2017 года выступает за бельгийский клуб.@Думаю, что последняя игра сезона также станет моей последней игрой за "Стандард". Я уже поговорил с клубом, но кое-что еще нужно обсудить. Думаю, что сейчас самое время уйти. Мне грустно, потому что я люблю этот клуб. Болельщики отличные, и я отдал всего себя здесь в течение двух лет. Но как профессиональный футболист ты всегда ищешь новые вызовы на более высоком уровне", – цитирует Sporza Очоа.