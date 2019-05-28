Леонид Слуцкий: когда недостаточно свежести, трудно доминировать на поле

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий после поражения от "Утрехта" в финале плей-офф за место в Лиге Европы подвел итоги сезона."Это был очень долгий сезон для нас – много травм, усталость. Мы использовали игроков, которые очень мало тренировались после возвращения в створ. Когда недостаточно свежести, трудно доминировать на поле", - передает слова Слуцкого FOX Sports.