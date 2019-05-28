Леонид Слуцкий: когда недостаточно свежести, трудно доминировать на поле

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий после поражения от "Утрехта" в финале плей-офф за место в Лиге Европы подвел итоги сезона.

"Это был очень долгий сезон для нас – много травм, усталость. Мы использовали игроков, которые очень мало тренировались после возвращения в створ. Когда недостаточно свежести, трудно доминировать на поле", - передает слова Слуцкого FOX Sports.
Теги: Слуцкий Витесс
Сегодня, 08:37
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
6
(0)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама