"Тоттенхэм" хочет получить от "Реала" за Эриксона 113 млн евро

Руководство "Тоттенхэма" готово отпустить полузащитника Кристиана Эриксена в "Реал" за 113 миллионов евро, сообщает The Times.Ранее "Тоттенхэм" требовал у "Реала" 150 миллионов евро, но мадридцы отказались от приобретения за такую сумму. Возможно, на этот раз клубам удастся договориться о футболисте сборной Дании.