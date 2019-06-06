Вирджил Ван Дейк: Голландия должна была проявить себя в атаке лучше

Защитник сборной Голландии Вирджил Ван Дейк подвел итоги полуфинального матча Лиги наций с Англией.

"Сегодня мы показали прекрасную игру, хорошо оборонялись как команда. Должны были чуть лучше проявить себя в атаке, но прекрасно, что все равно победили. Это для нас большое событие. Мы были сильнее, создали больше моментов, и я очень рад, что мы идем дальше. Это важный момент и для команды, и для всей страны", - цитирует Ван Дейка официальный сайт УЕФА.
Теги: ван Дейк Сборная Голландии Сборная Англии
Сегодня, 06:03
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама