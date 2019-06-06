Вирджил Ван Дейк: Голландия должна была проявить себя в атаке лучше
Защитник сборной Голландии Вирджил Ван Дейк подвел итоги полуфинального матча Лиги наций с Англией.
"Сегодня мы показали прекрасную игру, хорошо оборонялись как команда. Должны были чуть лучше проявить себя в атаке, но прекрасно, что все равно победили. Это для нас большое событие. Мы были сильнее, создали больше моментов, и я очень рад, что мы идем дальше. Это важный момент и для команды, и для всей страны", - цитирует Ван Дейка официальный сайт УЕФА.
"Сегодня мы показали прекрасную игру, хорошо оборонялись как команда. Должны были чуть лучше проявить себя в атаке, но прекрасно, что все равно победили. Это для нас большое событие. Мы были сильнее, создали больше моментов, и я очень рад, что мы идем дальше. Это важный момент и для команды, и для всей страны", - цитирует Ван Дейка официальный сайт УЕФА.