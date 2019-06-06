Рональд Куман: Голландии нужно держать мяч, тогда Роналду ничего не сможет нам сделать
Главный тренер сборной Голландии Рональд Куман прокомментировал победу над Англией (3:1 ОТ) в полуфинале Лиги наций.
"Мы контролировали матч, хотя часто сваливались на фланги, несмотря на то, что могли больше создать соперникам проблемы именно через центр. Они вышли вперед, но мы сохраняли спокойствие и, не считая момента Санчо, достаточно уверенно вели игру. Я думаю, что мы заслужили победу.
Наши замены оказались очень удачными. Преппер помог контролировать мяч, а Донни и Квинси сделали именно то, на что я рассчитывал. Мы обыграли Германию, Францию, а теперь четвертую команду мира — это показывает наш прогресс. Мы еще не играли в полуфиналах и финалах, для нас это что-то новое, но мы двигается шаг за шагом.
Мне показалось, что Швейцария была лучше (Португалии), но Криштиану Роналду снова доказал, что он невероятный игрок. Нам нужно держать мяч в матче против Португалии. Если мяч будет у нас, то Роналду ничего не сможет нам сделать.
Нам еще есть над чем работать. Всегда есть что улучшить, но мы на правильном пути. У нас в команде много талантов, есть два игрока, которые недавно победили в Лиге чемпионов УЕФА, и их опыт крайне важен", - цитирует Кумана пресс-служба УЕФА.
"Мы контролировали матч, хотя часто сваливались на фланги, несмотря на то, что могли больше создать соперникам проблемы именно через центр. Они вышли вперед, но мы сохраняли спокойствие и, не считая момента Санчо, достаточно уверенно вели игру. Я думаю, что мы заслужили победу.
Наши замены оказались очень удачными. Преппер помог контролировать мяч, а Донни и Квинси сделали именно то, на что я рассчитывал. Мы обыграли Германию, Францию, а теперь четвертую команду мира — это показывает наш прогресс. Мы еще не играли в полуфиналах и финалах, для нас это что-то новое, но мы двигается шаг за шагом.
Мне показалось, что Швейцария была лучше (Португалии), но Криштиану Роналду снова доказал, что он невероятный игрок. Нам нужно держать мяч в матче против Португалии. Если мяч будет у нас, то Роналду ничего не сможет нам сделать.
Нам еще есть над чем работать. Всегда есть что улучшить, но мы на правильном пути. У нас в команде много талантов, есть два игрока, которые недавно победили в Лиге чемпионов УЕФА, и их опыт крайне важен", - цитирует Кумана пресс-служба УЕФА.