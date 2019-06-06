Френки Де Йонг: сборной Голландии придется внимательно следить за Роналду
Полузащитник сборной Голландии Френки Де Йонг прокомментировал победу над Англией (3:1 ОТ) в полуфинале Лиги наций, а также поделился ожиданиями от финальной встречи с Португалией.
"В перерыве Рональд Куман сказал, чтобы мы продолжали в том же духе. У них было много свободного пространства между линиями защиты и полузащиты, но нам нужно было немного лучше работать с мячом в третьей зоне.
Мы все работаем друг за друга и никогда не сдаемся. Это не первый раз, когда мы добываем волевую победу. У Португалии много хороших игроков. Я немного смотрел их матч против Швейцарии. Роналду сделал игру, нам придется внимательно следить за ним", - цитирует Де Йонга пресс-служба УЕФА.
"В перерыве Рональд Куман сказал, чтобы мы продолжали в том же духе. У них было много свободного пространства между линиями защиты и полузащиты, но нам нужно было немного лучше работать с мячом в третьей зоне.
Мы все работаем друг за друга и никогда не сдаемся. Это не первый раз, когда мы добываем волевую победу. У Португалии много хороших игроков. Я немного смотрел их матч против Швейцарии. Роналду сделал игру, нам придется внимательно следить за ним", - цитирует Де Йонга пресс-служба УЕФА.