Френки Де Йонг: сборной Голландии придется внимательно следить за Роналду

Полузащитник сборной Голландии Френки Де Йонг прокомментировал победу над Англией (3:1 ОТ) в полуфинале Лиги наций, а также поделился ожиданиями от финальной встречи с Португалией.

"В перерыве Рональд Куман сказал, чтобы мы продолжали в том же духе. У них было много свободного пространства между линиями защиты и полузащиты, но нам нужно было немного лучше работать с мячом в третьей зоне.

Мы все работаем друг за друга и никогда не сдаемся. Это не первый раз, когда мы добываем волевую победу. У Португалии много хороших игроков. Я немного смотрел их матч против Швейцарии. Роналду сделал игру, нам придется внимательно следить за ним", - цитирует Де Йонга пресс-служба УЕФА.
Теги: де Йонг Сборная Голландии Сборная Англии Роналду
Сегодня, 06:52
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