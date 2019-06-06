Роналд Куман: нам еще есть над чем работать

Главный тренер сборной Голландии Роналд Куман прокомментировал победу над Англией в 1/2 финала Лиги наций (3:1).

"Нам еще есть над чем работать. Всегда есть что улучшить, но мы на правильном пути. У нас в команде много талантов, есть два игрока, которые недавно победили в Лиге чемпионов, и их опыт крайне важен", - цитирует пресс-служба УЕФА Кумана.
Теги: Куман Сборная Голландии
Сегодня, 08:47
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама