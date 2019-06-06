Роналд Куман: нам еще есть над чем работать

Главный тренер сборной Голландии Роналд Куман прокомментировал победу над Англией в 1/2 финала Лиги наций (3:1)."Нам еще есть над чем работать. Всегда есть что улучшить, но мы на правильном пути. У нас в команде много талантов, есть два игрока, которые недавно победили в Лиге чемпионов, и их опыт крайне важен", - цитирует пресс-служба УЕФА Кумана.