Хавьер Маскерано может вернуться в сборную Аргентины

Бывший полузащитник "Барселоны" Хавьер Маскерано хочет вернуться в сборную Аргентины, сообщает Sport.es.Футболист встретился с президентом Аргентинской футбольной ассоциации Клаудио Тапиа и после этого принял такое решение.Последний матч в футболке национальной команды Маскерано провел на ЧМ-2018 против сборной Франции (3:4).