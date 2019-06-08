Хавьер Маскерано может вернуться в сборную Аргентины

Бывший полузащитник "Барселоны" Хавьер Маскерано хочет вернуться в сборную Аргентины, сообщает Sport.es.

Футболист встретился с президентом Аргентинской футбольной ассоциации Клаудио Тапиа и после этого принял такое решение.

Последний матч в футболке национальной команды Маскерано провел на ЧМ-2018 против сборной Франции (3:4).
Теги: Маскерано Сборная Аргентины
Сегодня, 09:18
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