"Славия" наказана за бросок банана фанатами клуба

Чешская "Славия" наказана за поведение своих болельщиков в матче против "Спарты".Отмечается, что клуб проведет одну домашнюю игру с закрытой трибуной.Во время матча с трибуны болельщиков "Славии" полетел банан в торону полузащитника "Спарты" Гелора Канга был брошен банан.