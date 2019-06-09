"Славия" наказана за бросок банана фанатами клуба
Чешская "Славия" наказана за поведение своих болельщиков в матче против "Спарты".
Отмечается, что клуб проведет одну домашнюю игру с закрытой трибуной.
Во время матча с трибуны болельщиков "Славии" полетел банан в торону полузащитника "Спарты" Гелора Канга был брошен банан.
"Газета.ру"
Отмечается, что клуб проведет одну домашнюю игру с закрытой трибуной.
Во время матча с трибуны болельщиков "Славии" полетел банан в торону полузащитника "Спарты" Гелора Канга был брошен банан.
"Газета.ру"