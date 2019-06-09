"Славия" наказана за бросок банана фанатами клуба

Чешская "Славия" наказана за поведение своих болельщиков в матче против "Спарты".

Отмечается, что клуб проведет одну домашнюю игру с закрытой трибуной.

Во время матча с трибуны болельщиков "Славии" полетел банан в торону полузащитника "Спарты" Гелора Канга был брошен банан.

"Газета.ру"
Теги: Славия
Сегодня, 14:35
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