Составлена символическая сборная Евро U21 всех времен

УЕФА на своем официальном сайте опубликовал символическую сборную молодежных чемпионатов Европы до 21 года за все время проведения турнира. В список игроков больше всего вошло представителей из Италии — четыре футболиста. Сборная была составлена по итогам голосования среди болельщиков.: Мануэль Нойер (сборная Германии, 2009): Бранислав Иванович (сборная Сербии и Черногории, 2004 и 2006, сборная Сербии, 2007), Матс Хуммельс (сборная Германии, 2009), Алессандро Неста (сборная Италии, 1996), Джорджо Кьеллини (сборная Италии, 2006 и 2007): Фрэнк Лэмпард (сборная Англии, 2000), Андреа Пирло (сборная Италии, 2000 и 2002), Хави Эрнандес (сборная Испании, 2000), Месут Озил (сборная Германии, 2009).: Франческо Тотти (сборная Италии, 1996), Рауль Гонсалес (сборная Испании, 1996).