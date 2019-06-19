Лионель Скалони: Аргентине повезло, что мы вообще еще имеем шансы на выход из группы

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал ничью с Парагваем (1:1) во втором туре группового этапа Кубка Америки — 2019.

"Решение проблемы в том, что Аргентина должна побеждать Катар. Нам повезло, что мы вообще еще имеем шансы. Мы должны больше играть так, как во втором тайме, но быть более сбалансированными и управлять игрой.

Не знаю, был ли состав с Месси, Агуэро и Мартинесом лучшим, но, без сомнения, это был самый опасный состав", — цитирует Скалони Sportstar.

Sport24.ru
Теги: Скалони Сборная Аргентины
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