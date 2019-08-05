Гаттузо может возглавить команду Бекхэма, которая со следующего сезона будет выступать в МЛС

Бывший главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо может возглавить клуб МЛС "Интер Майами", сообщает Goal.com со ссылкой на La Gazzetta dello Sport."Интер Майами" принадлежит группе инвесторов во главе с экс-футболистом Дэвидом Бекхэмом. Со следующего сезона клуб будет выступать в МЛС. Свой стадион у команды должен появиться в 2021 году, до этого "Интер" планирует играть на временном стадионе.