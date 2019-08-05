Бывший главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо может возглавить клуб МЛС "Интер Майами", сообщает Goal.com со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
"Интер Майами" принадлежит группе инвесторов во главе с экс-футболистом Дэвидом Бекхэмом. Со следующего сезона клуб будет выступать в МЛС. Свой стадион у команды должен появиться в 2021 году, до этого "Интер" планирует играть на временном стадионе.
Sport24
Гаттузо может возглавить команду Бекхэма, которая со следующего сезона будет выступать в МЛС
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