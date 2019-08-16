Бывший главный тренер сборной Нигерии пожизненно дисквалифицирован за взяточничество

Бывший главный тренер сборной Нигерии Самсон Сиасиа пожизненно отстранен от любой футбольной деятельности, информирует пресс-служба ФИФА. Такое решение приняла судебная инстанция независимого комитета по этике ФИФА.Также Сиасиа должен заплатить штраф в размере 46 тысяч евро. Чиновник признан виновным во взяточничестве и согласии влиять на исходы матчей. При помощи ставок пытался заработать организатор договорных матчей из Сингапура Уилсон Радж Перумал.