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Бывший главный тренер сборной Нигерии пожизненно дисквалифицирован за взяточничество

Бывший главный тренер сборной Нигерии Самсон Сиасиа пожизненно отстранен от любой футбольной деятельности, информирует пресс-служба ФИФА. Такое решение приняла судебная инстанция независимого комитета по этике ФИФА.

Также Сиасиа должен заплатить штраф в размере 46 тысяч евро. Чиновник признан виновным во взяточничестве и согласии влиять на исходы матчей. При помощи ставок пытался заработать организатор договорных матчей из Сингапура Уилсон Радж Перумал.

"СЭ"


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Теги: Сборная Нигерии
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