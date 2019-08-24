Шон Райт-Филлипс объявил о завершении карьеры в 37 лет

Бывший вингер "Челси", "Манчестер Сити" и сборной Англии Шон Райт-Филлипс объявил о завершении игровой карьеры. Последним клубом 37-летнего футболиста был американский "Финикс Райзинг", который он покинул в 2017 году.Райт-Филлипс также имеет опыт выступлений за "Куинз Парк Рейнджерс" и "Нью-Йорк Ред Буллз". В его активе 36 матчей за сборную Англии, а также 316 матчей и 32 гола в английской Премьер-лиге. В составе "Челси" он становился чемпионом Англии (2005/06) и выигрывал Кубок страны (2007).