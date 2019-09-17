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Златан Ибрагимович: я лучший футболист в истории MLS. Я не шучу

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович назвал себя лучшим футболистом в истории MLS, несмотря на то, что в этой лиге выступали такие мастера, как Тьерри Анри, Дэвид Бекхэм, Робби Кин, Андреа Пирло, Давид Вилья, Стивен Джеррард, Фрэнк Лэмпард, Лэндон Донован, Себастьян Джовинко и другие.

— Думаю, я лучший футболист из всех, кто когда-либо играл в MLS. Я не шучу.

— Почему?

— А вы вообще смотрели футбол последние два года, что я здесь играю? Или в Швеции матчи не показывают?

— Не считаете ли вы, что вам нужно выиграть чемпионат, чтобы называть себя лучшим футболистом в истории MLS?

— Нет. А вы откуда?

— Из Мексики.

— Ну тогда неудивительно, что вы задаете такие вопросы, — заявил Златан, намекая на свое соперничество с мексиканским нападающим ФК "Лос-Анджелес" Карлосом Велой в гонке бомбардиров. У Велы 28 голов, у Златана — 26.

Sport24.ru


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Теги: Ибрагимович Лос-Анджелес Гэлакси
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