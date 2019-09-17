Златан Ибрагимович: я лучший футболист в истории MLS. Я не шучу

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович назвал себя лучшим футболистом в истории MLS, несмотря на то, что в этой лиге выступали такие мастера, как Тьерри Анри, Дэвид Бекхэм, Робби Кин, Андреа Пирло, Давид Вилья, Стивен Джеррард, Фрэнк Лэмпард, Лэндон Донован, Себастьян Джовинко и другие.— Думаю, я лучший футболист из всех, кто когда-либо играл в MLS. Я не шучу.— А вы вообще смотрели футбол последние два года, что я здесь играю? Или в Швеции матчи не показывают?— Нет. А вы откуда?— Ну тогда неудивительно, что вы задаете такие вопросы, — заявил Златан, намекая на свое соперничество с мексиканским нападающим ФК "Лос-Анджелес" Карлосом Велой в гонке бомбардиров. У Велы 28 голов, у Златана — 26.