Футбольный агент Жорже Мендеш, представляющий интересы нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, считает, что лучшие дни в карьере португальца впереди. Мендеш не сомневается, что 34-летний футболист превзойдет Пеле как лучшего бомбардира в истории.
"Криштиану достиг замечательной отметки в 700 голов, но я не сомневаюсь, что он превзойдет Пеле как лучшего бомбардира в истории футбола, и он сделает это с "Ювентусом". В конце концов, 68 голов, не так много для этого экстраординарного футболиста, не так ли? Я убежден, что его лучшие дни впереди", — сказал Мендеш.
Sport24
Мендеш: не сомневаюсь, что Роналду превзойдет Пеле как лучшего бомбардира в истории
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