Стали известны номинанты на женский "Золотой мяч"

Известный французский журнал France Football назвал имена футболисток, которые будут претендовать на "Золотой мяч"-2019.В список попали лучшая футболистка года по версии ФИФА американка Меган Рапино, первая в истории обладательница женского "Золотого мяча" норвежка Ада Хегерберг, а также абсолютный рекордсмен по количеству голов на мундиалях в мужском и женском футболе нападающая сборная Бразилии Марта.Также в список номинантов попали голландки Лике Мартенс и Сари ван Венендал, француженка Ванди Ренар, американка Роуз Лавель, шведки Косоваре Аслани и София Якобссон, а также Тобин Хит из США.Победитель будет назван 2 декабря. Церемония награждения пройдет в театре Шатле в Париже.