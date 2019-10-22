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Эвра: я играл против Месси, но самым сложным соперником был Милнер

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" и "Ювентуса" Патрис Эвра назвал самого сложного оппонента в его карьере.

"Самый сложный соперник? Джеймс Милнер. Я несколько раз играл против Месси на фланге и не могу сказать, что это было легко, но мне удавалось справиться с ним. По-настоящему опасным Лео становится, когда смещается в центр. Милнер же постоянно мешал мне. Я был защитником атакующего типа, и он преследовал меня повсюду и боролся со мной в воздухе. В те моменты я думал: "Просто иди в атаку и оставь меня в покое!"

Аарон Леннон был игроком, который мог обгонять меня, когда я не был на 100 процентов готов к матчу. Защитники ненавидят, когда такое происходит. Мне было трудно справляться с его скоростью, но самый сложный оппонент – всё равно Милнер", — цитирует Эвра Goal.com со ссылкой на Sky Sports.

"Чемпионат"


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Теги: Эвра Месси Милнер
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