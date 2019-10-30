В ночь на 31 октября (мск) состоялся полуфинальный матч плей-офф MLS "Атланта Юнайтед" — "Торонто". Встреча закончилась победой гостей со счетом 2:1.
В составе победителей по голу забили Николя Бенезе и Ник Дэлеон. Автором единственного мяча "Атланты" стал Юлиан Грессель. Стоит отметить, что за "Атланту" выступает брат полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба Флорентин.
В финале "Торонто" сыграет "Сиэтл Саундерс", который днем ранее выбил действующего победителя турнира "Атланта Юнайтед" (3:1).
Финальная встреча состоится 10 ноября.
Sport24
Брат Погба не смог помочь "Атланте" выйти в финал плей-офф MLS
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