Брат Погба не смог помочь "Атланте" выйти в финал плей-офф MLS

В ночь на 31 октября (мск) состоялся полуфинальный матч плей-офф MLS "Атланта Юнайтед" — "Торонто". Встреча закончилась победой гостей со счетом 2:1.В составе победителей по голу забили Николя Бенезе и Ник Дэлеон. Автором единственного мяча "Атланты" стал Юлиан Грессель. Стоит отметить, что за "Атланту" выступает брат полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба Флорентин.В финале "Торонто" сыграет "Сиэтл Саундерс", который днем ранее выбил действующего победителя турнира "Атланта Юнайтед" (3:1).Финальная встреча состоится 10 ноября.