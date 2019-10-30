"Ливерпуль" — первая команда в истории Кубка лиги, победившая 8 раз в серии послематчевых пенальти

В среду, 30 октября, состоялся матч 1/8 финала Кубка английской лиги "Ливерпуль" — "Арсенал".Основное время встречи на "Энфилде" завершилось вничью со счетом 5:5. В серии пенальти хозяева были успешнее, не допустив ни одного промаха — 5:4.Для "Ливерпуля" эта победа в серии послематчевых пенальти стала восьмой в Кубке лиги, что является рекордом турнира.Своего соперника по четвертьфиналу "Ливерпуль" узнает после жеребьевки.