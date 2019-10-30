"Ливерпуль" может отказаться от дальнейшего участия в Кубке английской лиги

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп после победы над "Арсеналом" (5:5, 5:4 в серии пенальти) в 1/8 финала Кубка английской лиги заявил, что команда может отказаться от дальнейшего участия в турнире.Дело в том, что следующая стадия турнира должна пройти в декабре, где в это же время состоится клубный чемпионат мира в Дохе. Клопп призвал организаторов найти место в календаре для следующей игры мерсисайдцев, иначе клуб не сможет принять участие в двух турнирах одновременно."Если они не смогут найти подходящую дату для нас, и я не имею в виду Рождественские игры, тогда мы не сможем играть — наши соперники пройдут дальше. "Ливерпуль" не будет жертвой этой проблемы.Думаю, многие люди из АПЛ смотрели по телевизору матч, надеясь, что "Арсенал" сделает это. Извините", — цитирует Клоппа в твиттере журналистка ВВС.