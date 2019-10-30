Обладательница первого женского "Золотого мяча" установила рекорд в ЛЧ

Нападающая женской команды "Лиона" Ада Хегерберг установила новый рекорд в Лиге чемпионов.24-летняя норвежка оформила дубль в ответном матче 1/8 финала турнира против "Фортуны" (7:0). Теперь на ее счету 53 гола в женской ЛЧ, что является рекордом.Ранее этот рекорд принадлежал бывшей футболистке "ПСЖ" и "Вольфсбуга" Ани Миттаг, завершившей карьеру в мае 2019 года. На счету 34-летней немки 51 гол в турнире.Стоит отметить, что на 50 голов в ЛЧ у Миттаг ушло 68 матчей, Хегерберг на это понадобилось 49 игр.Напомним, Хегерберг претендует на "Золотой мяч" 2019 года. Также в список номинантов из 10 игроков попали лучшая футболистка года по версии ФИФА американка Меган Рапино и абсолютная рекордсменка по количеству голов на мундиалях в мужском и женском футболе нападающая сборная Бразилии Марта.Победитель будет назван 2 декабря. Церемония награждения пройдет в театре Шатле в Париже.