"Тоттенхэм" хочет купить у "Ромы" Пеллегрини на замену Эриксену

"Тоттенхэм" проявляет интерес к полузащитнику "Ромы" Лоренцо Пеллегрини, сообщает Calciomercato.it.Как утверждает источник, лондонцы хотят приобрести 23-летнего игрока уже в январе и планируют потратить на его трансфер от 43 до 52 миллионов фунтов стерлингов. "Шпоры" видят в итальянце замену Кристиану Эриксену, контракт которого истекает в июне 2020 года.В этом сезоне Пеллегрини провел за римлян семь матчей во всех турнирах и сделал четыре результативные передачи. Соглашение футболиста с "Ромой" рассчитано до июня 2022 года.