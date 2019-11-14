Трехкратный чемпион мира Пеле считает, что в настоящее время в футболе почти нет действительно великих игроков. Бывший нападающий сборной Бразилии отметил, что раньше их было по несколько человек в каждой сильной сборной.
"Раньше было два или три по-настоящему великих игрока в каждой великой футбольной стране. Эйсебио, Симойнш, Кройф, Беккенбауэр, Марадона, Гарринча, Диди. Их было очень много.
Сегодня мы имеем двоих или троих: Месси, Роналду, Неймар. Но он пока не является великой личностью в Бразилии", — приводит слова Пеле Goal.
Sport24
Пеле: раньше было очень много по-настоящему великих игроков. Сегодня их в мире двое или трое
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