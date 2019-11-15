Хамес Родригес получил травму колена в сборной Колумбии

Полузащитник "Реала" и сборной Колумбии Хамес Родригес не поможет национальной команде в ближайшем товарищеском матче. Футболист получил травму колена на тренировке. Об этом сообщается пресс-служба Федерации футбола Колумбии.Колумбийцам предстоит сыграть против Перу в Майами, где Хамес и останется. Футболист пройдет медицинское обследование в США, после чего будет принято решение о дальнейшей реабилитации. В нынешнем сезоне Хамес Родригес принял участие в 9 матчах за "Реал", забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.Матч Колумбия — Перу состоится 16 ноября. Начало — в 04:30 мск.