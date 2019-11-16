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Ривалдо: это неуважение - отдавать Пакете 10-й номер в сборной Бразилии

Бывший нападающий сборной Бразилии Ривалдо выразил возмущение тем фактом, что полузащитник Лукас Пакета в товарищеском матче с Аргентиной (0:1) выступал в футболке с десятым номером на спине.

"Смотрел я матч Бразилия — Аргентина. Мне грустно видеть, что 10-й номер отдали Пакете.

Футболка с десятым номером известна и уважаема по всему миру, поэтому ее нельзя давать кому-то, кто может остаться на скамейке запасных или отыграть один тайм. Это неуважение.

Футболку с этим номером носили Пеле, Ривелино, Зико, Ривалдо, Кака, Роналдиньо и Неймар. Я Пакету вовсе не виню, но Тите и его помощники должны знать, какое давление добавляет эта майка", — написал Ривалдо в инстаграме.

Sport24


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Теги: Ривалдо Сборная Бразилии
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