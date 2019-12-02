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Кьеллини: "Реал" помешал Роналду выиграть "Золотой мяч" в прошлом году

Защитник "Ювентуса" Джорджио Кьеллини заявил, что форвард туринцев Криштиану Роналду должен был стать обладателем "Золотого мяча" в прошлом году, а не полузащитник "Реала" Лука Модрич.

"В прошлом сезоне Роналду лишили "Золотого мяча", когда "Реал" решил убедиться, что не сможет выиграть его. И это было действительно странно.

В этом сезоне все более сбалансированно. При всем уважении к Модричу, даже в свой лучший сезон он этого не заслуживал. Это был сигнал от "Реала", так как они хотели остановить Роналду, победив его.

Модрич выиграл Лигу чемпионов, но по этой логике Ван Дейк должен был выиграть "Золотой мяч" в этом году. Или в прошлом сезоне Гризманн, Погба или Мбаппе за то, что они сделал необычные вещи на Чемпионате мира-2018", — цитирует Кьеллини Sky Sport Italia.

Sport24


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Теги: Кьеллини Реал Роналду Золотой мяч
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