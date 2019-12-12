Гиггз заявил, что борьба с расизмом никогда не прекратится

Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз поделился мнением по поводу расизма.



- Давайте будем реалистами, подобное происходит. Речь идет о воспитании, не только футбольном, но и культурном. Многие из этих людей – эти идиоты – не фанаты футбола.



Нужен баланс. Просто продолжать бороться с расизмом, потому что борьба никогда не прекратится. Нужно продолжать бороться. И не думать, что когда-нибудь [расизм] полностью исчезнет, - заявил тренер Sky Sports.



Напомним, что команда Уэльса пробилась на чемпионат Европы 2020 года.