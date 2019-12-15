Вице-президент "Альбасете": Зозуля подавлен. Он плакал в раздевалке

Вице-президент "Альбасете" Виктор Варела высказался после скандала, связанного с украинским нападающим команды Романом Зозулей.В первом тайме матча с "Райо Вальекано" фанаты мадридской команды скандировали "puto nazi" ("гр *** нацист") в адрес Зозули. Судья на несколько минут остановил встречу. В итоге первый тайм был доигран, но "Альбасете" отказался возвращаться на поле после перерыва, и арбитр принял решение не продолжать игру."Судья принял решение об остановке матче, получив согласие всех сторон. Мы поддерживаем это решение, потому что в таких условиях играть нельзя. Зозуля подавлен, он плакал в раздевалке", — приводит слова Варелы твиттер Carrusel Deportivo.