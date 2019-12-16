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Ван Боммель уволен с поста главного тренера ПСВ

Марк Ван Боммель уволен с поста главного тренера ПСВ, о чем сообщается на официальном сайте голландского клуба.

42-летний специалист возглавил ПСВ летом 2018 года. Накануне эйндховенцы уступили "Фейеноорду" (1:3) в матче 17-го тура Эредивизи. В настоящий момент ПСВ с 31 очком занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Голландии, на 10 очков отставая от лидирующих "Аякса" и "АЗ".

В Лиге Европы ПСВ стал третьим в своей группе, пропустив вперед ЛАСК и лиссабонский "Спортинг". Голландский клуб не сумел пробиться в плей-офф.

Sport24


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Теги: ПСВ Чемпионат Голландии ван Боммель
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