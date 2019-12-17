"Ливерпуль" сыграл с "Астон Виллой" в Кубке лиги самым молодым составом в истории клуба

Второй состав "Ливерпуля" проиграл "Астон Вилле" в 1/4 финала Кубка английской лиги. Встреча прошла в Бирмингеме и завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев.Средний возраст игроков "Ливерпуля", вышедших на поле с первых минут, составил 19 лет и 183 дня, что стало новым клубным рекордом. До этого самая молодая команда в истории красных выходила на поле в 2017 году в матче Кубка Англии с "Плимутом". Средний возраст того состава был 21 год и 296 дней, в нем присутствовали Лорис Кариус, Трент Александр-Арнольд и Дивок Ориги.Напомним, что основной состав "Ливерпуля" 18 декабря сыграет с "Монтерреем" на клубном ЧМ.