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"Ливерпуль" сыграл с "Астон Виллой" в Кубке лиги самым молодым составом в истории клуба

Второй состав "Ливерпуля" проиграл "Астон Вилле" в 1/4 финала Кубка английской лиги. Встреча прошла в Бирмингеме и завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев.

Средний возраст игроков "Ливерпуля", вышедших на поле с первых минут, составил 19 лет и 183 дня, что стало новым клубным рекордом. До этого самая молодая команда в истории красных выходила на поле в 2017 году в матче Кубка Англии с "Плимутом". Средний возраст того состава был 21 год и 296 дней, в нем присутствовали Лорис Кариус, Трент Александр-Арнольд и Дивок Ориги.

Напомним, что основной состав "Ливерпуля" 18 декабря сыграет с "Монтерреем" на клубном ЧМ.

Sport24


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Теги: Ливерпуль Астон Вилла Кубок Английской лиги
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