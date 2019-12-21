Хендерсон: "Ливерпуль" мог забить "Фламенго" еще несколько мячей

Капитан "Ливерпуля" полузащитник Джордан Хендерсон прокомментировал победу команды в финальном матче клубного чемпионата мира с "Фламенго" (1:0 ДВ), который прошёл сегодня, 21 декабря, в Дохе (Катар) на стадионе "Халифа Интернешнл"."Это была интересная игра. Уверен, за ней было интересно наблюдать. Мы не прекращали идти вперёд, отличное выступление и характер. Мы могли забить ещё несколько мячей. В целом я доволен результатом и игрой в таких сложных условиях.Мы уже давно нашли свой путь и следуем по нему. Мы частенько забиваем в концовках и хотим продолжать прибавлять и добиваться результата. Нужно продолжать усердно работать и играть таким образом", - цитирует Хендерсона BBC.