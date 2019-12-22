Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз прокомментировал ситуацию вокруг нападающего "Реала" Гарета Бэйла.
"Бэйл всё ещё очень любит футбол и наслаждается им. Он любит побеждать, забивать голы, отдавать голевые передачи. Весь этот шум вокруг него можно контролировать. Гарет не обращает на него внимание и блокирует его. Поэтому когда вы не слышите критику, это на вас не влияет. Он равнодушен к критике "Реала".
Гарет играет за один из крупнейших клубов в мире, он выиграл четыре Лиги чемпионов, он выиграл вообще всё. Поэтому он сможет со всем справиться и не обращать внимание на лишний шум в свой адрес", — приводит слова Гиггза Sky Sports.
В этом сезоне Гарет Бэйл принял участие в 11 матчах чемпионата Испании. Валлийский нападающий забил два гола и отдал две результативные передачи.
"Чемпионат"
Гиггз: Бэйл равнодушен к критике со стороны "Реала"
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