Чичарито может продолжить карьеру в МЛС

Мексиканский нападающий Хавьер Эрнандес не исключает свой переход в один из североамериканских клубов, представляющих MLS."Я постоянно думаю о своём будущем и хочу быть максимально открытым для любой возможности. MLS? Это отличная лига, которая из года в год становится только лучше. Конечно, это возможность для меня. Впрочем, любая лига является для меня возможностью", — цитирует мексиканца Marca.В текущем сезоне 31-летний Чичарито провёл 13 матчей за "Севилью", в которых забил три гола. До переезда в Испанию он выступал за "Вест Хэм Юнайтед", "Байер", "Реал Мадрид" "Манчестер Юнайтед" и "Гвадалахару". На протяжении карьеры Эрнандес провёл 109 матчей в составе сборной Мексики, в которых забил 52 гола.