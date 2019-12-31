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Внучка Муссолини пригрозила петлей семье болельщика "Селтика"

Алессандра Муссолини, внучка итальянского диктатора Бенито Муссолини, продолжает конфликтовать с болельщиками "Селтика".

Бывшая модель Playboy в соцсетях высмеяла "Селтик" после поражения команды от "Рейнджерс". В ответ в октябре во время матча Лиги Европы с "Лацио" фанаты шотландского клуба вывесили баннер с изображением повешенного Бенито. Алессандра болезненно восприняла эту акцию и потребовала наказать болельщиков "Селтика". В итоге УЕФА оштрафовал «кельтов» на 15 тыс. евро.

На этом разногласия между Алессандрой и фанатами не прекратились, внучка диктатора регулярно вступает в перепалки в соцсетях.

Особо громкий скандал случился в понедельник. Один из болельщиков обратился к Алессандре в твиттере, опубликовав изображение петли. Женщина ответила ему, написав, что это ждет его семью в следующем году.

Sport24


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Теги: Селтик
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