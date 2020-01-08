Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне поделился ожиданиями от полуфинального матча Суперкубка Испании с "Барселоной".
"Вероятно, эта игра будет отличаться от той, что была в чемпионате. Это плей-офф, поэтому возможен только один результат — победа. Обе команды постараются добиться поставленной цели благодаря своим сильным качествам и способностям.
Мы знаем о сильных качествах "Барселоны", они играют в атакующий футбол, в котором их исполнители способны разбить любые командные действия соперника.
Мы приехали сюда в подходящее время, поэтому не сомневаемся, что завтрашний матч будет нам полезна. Ты становишься только сильнее, играя против лучших.
Мы уважаем все турниры и понимаем, что Суперкубок Испании — это возможность продолжить развитие и порадовать наших болельщиков. Надеюсь, мы будем соответствовать высоким стандартам этого турнира", — цитирует Симеоне пресс-служба клуба.
Матч "Барселона" — "Атлетико" состоится 9 января, начало — в 22:00 мск. Победитель этой пары сыграет в финале турнира с "Реалом", победившим ранее "Валенсию" (3:1).
Sport24
Симеоне: исполнители "Барселоны" способны разбить любые командные действия соперника
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