Бывший нападающий киевского "Динамо" Артем Милевский рассказал о забавных историях с участием своего экс-партнера по команде Александра Алиева.
"Алиев приезжал на базу с шестью охранниками. Янукович (Виктор, бывший президент Украины) так не ездил по городу. Типа ставил эту свою аппаратуру: "Смотри, я щас заеду". Дальний свет, мигалки. Думаю: "Елки, куда…" Приехал на базу, один охранник стоит, открывает двери. Тут Сан Саныч выходит. Приехал на тренировку человек потренироваться. Второй уже идет, двери закрывает-открывает. Третий пошел смотреть территорию. Четвертый… Ну, это треш.
Мы тренируемся, а охранники там, где телевизор у нас был. Они там все шу-шу. Смотрят, как тренировка проходит, дай бог, чтобы не "сняли". Это сильно было. Они (охранники) менялись два через два. В команде смеялись.
А с "калашом" как он бегал по "Арене" (ночной клуб в Киеве)? Пацаны на колени падали: "Не стреляй, Саныч, не стреляй!" — рассказал Милевский в эфире в ютуб-канала "Миля".
"Пацаны на колени падали". Милевский рассказал, как Алиев бегал по ночному клубу с автоматом
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