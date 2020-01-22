"Рад стать игроком "Анортосиса". Этот клуб соответствует моим целям и амбициям. Всегда хочу играть в командах, которые ставят перед собой большие задачи. Большую причину в выборе "Анортосиса" сыграл главный тренер Темури Кецбая, который рассказал мне о целях и философии команды.
Были ли другие предложения? Да, из России, Греции и Турции, но я рад, что оказался в "Анортосисе", - сказал Джано в интервью пресс-службе клуба.
Напомним, "Анортосис", который занимает первое место в чемпионате Кипра, сегодня официально объявил о подписании полузащитника. Соглашение с ним рассчитано до конца сезона.
Последним клубом Джано был "Спартак", за который он выступал с 2009 года.
Ананидзе: "Анортосис" соответствует моим целям и амбициям
Полузащитник Джано Ананидзе рассказал о переходе в кипрский клуб.
Фото: ФК "Анортосис"
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