Платини вновь раскритиковал систему ВАР

Бывший президент УЕФА Мишель Платини в очередной раз заявил, что не поддерживает систему видеопомощи арбитрам (VAR) в современном футболе.

Фото: besoccer.com

"Я с самого начала говорил, что я не поддерживаю эту технологию. Особенно когда эти технологии используются таким образом. Нельзя, чтобы футбол судили по видео, от чего портится впечатление при просмотре футбольных матчей. Футбол является контактным видом спорта, и некоторые эпизоды, просматриваемые ВАРом, замедляют игру. Фол должен оцениваться в реальном времени. ВАР также убивает ажиотаж от гола, система вынуждает игрока праздновать забитый мяч спустя пять минут, а иногда даже дважды", - цитирует Платини Il Corriere dello Sport.



Система VAR была официально включена в правила игры в 2018 году. Благодаря этой системе у арбитров есть возможность пересмотреть те или иные решения.



В России ВАР начал использоваться в 1/2 финала Кубка в сезоне 2018/19.