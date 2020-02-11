"Эммен" дома обыграл "Твенте"

В матче 22-го тура нидерландской лиги "Эммен" одержал победу над "Твенте". Встреча завершилась со счетом 2:0.



Чемпионат Голландии



22 тур



Эммен – Твенте 2:0



Голы: Фрей, 40, Янсен, 90+3



Эммен: Тельгенкамп, Бюрнет (Веендорп, 77), Хейлен, Араухо, Бийль, Леув, Чакон, Мусса, Пенья (Ариас, 76), Фрей, Колар (Янсен, 72)



Твенте: Дроммель, Плегесуэло, Вердонк, Трупе, Бейен, Схенк (Секхнини, 62), Ланг, Мас (Накамура, 82), Селахи (Абурджания, 52), Эспиноса, Вучкич



Предупреждения: Селахи, 28, Эспиноса, 38, Хейлен, 52, Мас, 62, Абурджания, 84, Ланг, 87