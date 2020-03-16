"Нужно серьезному к этому отнестись". Инфантино обратился к болельщикам из-за ситуации с коронавирусом

Президент ФИФА Джанни Инфантино обратился к болельщикам из-за ситуации с коронавирусом.
© AP Photo
"Мы должна сделать все возможное, чтобы защитить игроков и фанатов от этой болезни. Нужно принять все необходимые меры, чтобы вирус перестал распространяться среди населения. Мировое футбольное сообщество проявило солидарность и единство перед этой угрозой. Нужно серьезному к этому отнестись, но при этом надо сохранять спокойствие.

Уверен, что футбольное сообщество будет соответствовать большим ценностям нашего спорта. Верю, что спорт и футбол в частности смогут сыграть большую роль в восстановлении нашего мира, как только мы вернемся к нормальной жизни", - приводит слова Инфантино Sky Sports.

Ранее стало известно о приостановлении европейских чемпионатов на неопределенное время. Также существует вероятность, что Евро-2020 будет перенесен на декабрь или на следующий год.

На данный момент количество зараженных в мире превышает 182 тыс. человек. Скончались более 7 тыс.


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