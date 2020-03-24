"Когда только начали говорить о карантине, все смеялись. Власти выпустили закон, что нельзя выходить на улицу без маски, и за это может быть штраф до 3000 крон. Это около 9000 рублей. Поэтому все стали гулять в масках. Сейчас люди почти не выходят на улицы. Только в экстренных случаях.
Мне Россия нравится, потому что тут люди спокойнее относятся к инфекции. Есть ощущение, что в Чехии все сильно преувеличивают проблему", — цитирует Татаева сайт "Матч ТВ" со ссылкой на эфир телеканала.
Татаев в текущем сезоне провёл за "Младу-Болеслав", за которую ранее выступал форвард "Динамо" Николай Комличенко, 20 матчей и забил 2 гола.
В Чехии подтверждено 1289 случаев заражения коронавирусом. 2 человека скончались.
Татаев: в Чехии преувеличивают проблему коронавируса. Нравится, что в России спокойнее относятся
Защитник чешского клуба "Млада-Болеслав" и молодёжной сборной России Александр Татаев рассказал о том, как жители Чехии относятся к угрозе распространения коронавируса.
Фото: fcmb.cz
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!