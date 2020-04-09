Заключенные следственного изолятора устроили для Роналдиньо прощальное барбекю. Они не смогли сдержать слез

Как сообщает ESPN, заключенные парагвайской тюрьмы после того, как узнали, что бывший футболист сборной Бразилии Роналдиньо вместе со своим братом будут переведены под домашний арест, устроили для него прощальный барбекю.
Фото: ESPN
Футболист в свою очередь пообещал, что будет навещать их. Сокамерники же не смогли сдержать слез.

Напомним, Роналдиньо был под арестом ровно месяц. Он был взят под стражу после того, как был пойман с поддельными документами в аэропорту Асунсьона.


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Теги: Роналдиньо
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