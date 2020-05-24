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"Пусть порадуются хлопцы". Милевский - о поражении в Кубке Белоруссии

Нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский высказал эмоции после поражения в финальном матче Кубка Белоруссии.
Фото: footballua.tv
- Если вы видели, то после завершения матча я разговаривал с Филипенко. Егор сказал, мол, дайте хоть нам порадоваться в кубковом финале. Ну, пусть порадуются хлопцы. Поздравляю БАТЭ. Была серьезная заруба сегодня, были травмы.

Не считаю, что это правильно - играть чемпионат и кубок в режиме "через два дня на третий", "через три дня на четвёртый". Можно было провести кубковую игру, а матч чемпионата отложить на более поздний срок, - приводит слова Милевского Прессбол.

В финале Кубка Белоруссии БАТЭ оказался сильнее брестского "Динамо". Команда из Борисова победила с минимальным преимуществом (1:0). Гол забил Захар Волков уже в добавленное время.

Отметим, что БАТЭ выиграл Кубок Белоруссии уже в четвёртый раз в своей истории. В лиге команда из Борисова идёт на первой строчке после десяти туров.

Артём Милевский выступает за брестское "Динамо" с января 2019-го года, перейдя в клуб на правах свободного агента. Действующий контракт 35-летнего форварда рассчитан до конца текущего календарного года.

Ранее Милевский выступал за "Кишварду" (Венгрия), "Тосно", "Конкордия" (Румыния), "Сплит" и "Хайдук" (Хорватия), турецкий "Газиантепспор" и киевское "Динамо".


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Теги: Милевский Динамо Брест
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