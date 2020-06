В Латвии арбитр удалил с поля темнокожего игрока и показал ему средний палец (видео)

View this post on Instagram

Futbola klubs RFS v?las atvainoties sava un kluba sp?l?t?ja v?rd?, kad sp?les emociju sak?pin?jum? tika nodemonstr?ts nepiedien?gs ?ests pretinieka sp?l?t?jam, par kuru sp?les tiesnesis piesprieda pamatotu sarkano kart?ti. ?oti v?lamies atvainoties sp?les tiesnesim A. Treimanim, kuram ?obr?d absol?ti nepamatoti un nepeln?ti j?sa?em neg?cijas par to, ka uz sp?l?t?ja jaut?jumu un uzst?j?bu p?c paskaidrojuma par soda pie??ir?anas iemeslu - uzskat?mi nor?d?ja sp?l?t?jam ?estu, t?d?j?di par?dot, ka tas ir ticis paman?ts un attiec?gi ar? ir soda iemesls d??, kura sportists tiek noraid?ts. L?dzam nespekul?t un neturpin?t izplat?t tendenciozi aizvainojo?us fotoatt?lus un video si?etus ar nepiln?gu ?is epizodes attainojumu, kas absol?ti neraksturo konkr?to situ?ciju kopum?, k? ar? nepeln?ti kait? ?oti cien?jam? augsta m?roga profesion?la tiesne?a Andra Treima?a t?lam!