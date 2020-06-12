- Он одно время, когда мы ещё были молодыми, всё время с нами был. "Молодежь, подтягивайтесь к нам на столик, мы жахнем рюмочку-вторую".
А в один день все изменилось - когда пришел Семин. Как он написал, он ушел в "мир сатаны". Пошел в секту. Все не понимали, что с Андрюхой. Что ни праздник - всегда "нет-нет-нет, меня не трогайте", - сказал Милевский в видео на своем YouTube-канале.
Андрей Несмачный - украинский защитник, выступал за киевский клуб с 1997 по 2011. Это единственный клуб в карьере футболиста. По словам Несмачного, он является Свидетелем Иеговы.
Артем Милевский выступает за брестское "Динамо" с января 2019-го года, перейдя в клуб на правах свободного агента. Действующий контракт 35-летнего форварда рассчитан до конца текущего календарного года.
Ранее Милевский выступал за "Кишварду" (Венгрия), "Тосно", "Конкордия" (Румыния), "Сплит" и "Хайдук" (Хорватия), турецкий "Газиантепспор" и киевское "Динамо".
Милевский рассказал, как приход Семина в киевское "Динамо" изменил его гулящего одноклубника
Экс-нападающий киевского "Динамо" Артем Милевский рассказал о бывшем одноклубнике Андрее Несмачном.
Фото: ФК "Динамо" Киев
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